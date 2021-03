Una di quelle partite cui i tifosi pensano fin da quando giocano con i calciatori di carta. Perchè questaè stata solo nei sogni degli innamorati della Dea, poi un giorno si è materializzata. "Così, d'un botto, senza senso". Dicevano a Boris. Ma lì si rideva. Qui invece si fa sul serio e si prende di petto il. Bisognerà inventarsi il miracolo di andare a vincere in Spagna, dopo aver perso 1-0 a Bergamo una partita nera, stroppiata dall'arbitro che ha preso una decisione sbagliata lasciandoli in dieci dopo diciassette minuti. Dimenticavo: impossibile parlare di tutto ciò senza citare Gasperini, che ha creato questo gioiello che ha preso forma. La sua Atalanta può andare a Madrid e qualificarsi, solo questo fa tremare.Passiamo al gioco:Basta guardare le ultime in casa vinte dai blancos, molte se non tutte così così, magari subendo un gol come contro l'Elche. Ma quella era Liga, ora è Champions. Se c'è l'Atalanta che gioca, cambia poco.Rapidamente sul resto, che è giornata di(squadra che sa mettere insieme più in trasferta che in casa)Ma il suggerimento è comunque quello di costruire una bolla sulla rete dell'Atalanta. Quella quota si trova una volta sola.Real Madrid-Atalanta segna squadra trasferta (quota 2,17)Entella-Cremonese 2 (2,28)Chievo-Frosinone X2 (1,78)Monza-Reggiana 1 (1,45)La quaterna vale 12,7 volte la posta