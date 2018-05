Ultime amichevoli prima degli ultimi rintocchi. Occhi alla nazionale padrona di casa di questo Mondiale. Scende in campo la Russia ma al Tivoli Stadion di Innsbruck dove l'attende l'Austria, come noi fuori dalla manifestazione più bella. E questo è davvero lo stadio che più sorride ad Alaba e compagni, visto che lì non hanno ancora mai perso in ben undici uscite (sette le vittorie).

Nonostante non si sia qualificata, l'Austria non è una pessima rappresentativa. E' reduce da tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Si farebbero tutti picchiare forte sul naso per battere la Nazionale che ospita l'edizione che sta per andare in scena, tanto per poter dire: "Vedi, non c'è paragone!". E in effetti le recenti uscite dei russi non hanno fatto lustrare gli occhi a nessuno. In più, nella loro testa c'è la partita d'inaugurazione e quindi il risultato che conta è quello e non questo.

Tutto sommato, la quota dell'1 può starci.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI



Austria-Russia 1 (quota 2.30)



@calcioepepe