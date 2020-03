Per esempio il Manchester United, dopo aver strapazzato il cugino City in Premier League, va a giocarsi un pezzo di qualificazione a Linz, in Austria, contro il Lask, alla Raiffesen Arena di Pasching che sarebbe come dire Linz. E' l'andata e questo bisognerà ricordarselo in tutti i match perchè voglia di buttare via troppo al primo episodio non ce ne sarà. Comunque una combo strabella c'è: la X2/under 2,5 ha una quota che invoglia e che mi fa dire: l'accendo vigorosamente.che è senza dubbio una delle più belle. I padroni di casa hanno sempre vinto (e un pareggio) ma questa volta sono sfavoriti sulla carta, che vede i tedeschi. Imbattuti in nove delle ultime dodici trasferte europee. Non sono squadre che puntino molto sulla difensiva, solo per dire che una delle ultime cinquantuno partite ufficiali del Leverkusen è terminata 0-0. Ho detto tutto.basti vedere che otto delle ultime dieci europee degli ucraini sono finite almeno over 2,5. Così come tre delle ultime quattro trasferte. Come dire che lo Shakhtar segna e ne prende anche all'andata.. Se le avete viste giocare saprete che i turchi attaccheranno ma con circospezione e i danesi faranno un muro che nemmeno ve l'immaginate. In questa sfida aspettarsi almeno tre reti è da ottimistoni oni oni. E' chiaro: è il mio parere...La quaterna vale