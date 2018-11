Monday Night con il massimo del minimo. Basta guardare in Premier League dove è in scena Huddersfield-Fulham. I padroni di casa non hanno ancora vinto; se non lo fanno adesso possono finirsi nel Tamigi, buttandosi senza salvagente. Un bel 2-1? Chissà perchè mi suona questo risultato. Ma comunque, al di là del risultato esatto, per me esce l'1.



In Liga invece Espanyol-Athletic Bilbao è già molto ma molto meglio. Se si dà un occhio ai precedenti si va a chiudere sul gol, le ultime cinque in trasferta dei baschi sono terminate così. E l'ultima dei catalani, in Coppa del Re, è stata idem con le patate arrosto. Come a Valladolid, chiedere a Verde.



I CONSIGLI DI LUNEDI'





Huddersfield-Fulham 1 (quota 2,30)



Espanyol-Athletic Bilbao gol (1,95)





L'ambo vale 4,48 volte la posta