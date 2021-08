Prima trasferta per l'carrarmato diche si è ammirata fin dall'inizio nel debutto col Genoa. E' entrata un'altra pallottola in canna ed è quella di, niente male davvero. Il sorteggio europeo è divertente e fattibile e non toglierà attenzioni dall'oppositore di oggi, ildi. Il quale ne ha già persa una in casa contro il Sassuolo e non vorrebbe fare bingo al contrario, per di più nel suo stadio. Trasferta è una parola magica per l'Inter che nella stagione passata non ne ha persa neanche una restando a digiuno di gol. I nerazzurri sono partiti con quattro gol all'attivo (e riportando Dzeko a segno), i veronesi con tre gol al passivo cosicchè i due messi a segno hanno solo costituito un rimpianto. Il 2/2 primo tempo/finale non è detto che sia semplice ma di sicuro ha una quota giocabilissima.in casa per sorpassare l', curiosamente avanti di un punto ai gialloneri. Un successo e un pareggio, 6 gol fatti contro 2 subiti, che squadra finora! Ma ora gli si para davanti quel diavolo biondo di, reduce con i suoi da due sconfitte, considerata anche la Supercoppa col Bayern. A me quella sera il vichingo non era dispiaciuto affatto. Quindi dire che come tutto il betting me lo aspetto mettere almeno un pallino è esattamente ciò che è. Quota magra ma fa terno...Il trampolino per il quale è una curiosità di Liga. Inl la X nello stadio di Palma de Maiorca si fa aspettare nientedimeno che dal 2007! Sette confronti diretti sono passati nell'isola da quel 2-2 del 27 ottobre 2007, quando Arango fece gol e autogol (doveva essere un match particolare...). Padroni di casa a quattro punti, ospiti a due, entrambi imbattuti. C'è molto perché torni a farsi vedere quella X.