Tre squadre di primissima fascia. Che hanno appena giocato la Champions League. Ecco il sabato italiano di Serie A. Niente male davvero. Parto da Marassi e da. La cosa certa è che. Altre due reti sono arrivate dai tedeschi che sono stati raggiunti soltanto all'ultimo salto da Big Rom. Con il Genoa non ci può essere altra soluzione che i tre punti altrimenti le polemiche arriverebbero al cielo. E Conte finirebbe al muro.La, ancora trema di soddisfazione per aver messo all'angolo Haaland e i suoi amici del Borussia, sminuzzati e messi nel tritato. A Simone Inzaghi e Immobile serviva un match di questo livello per far placare le urla.che ancora passeggia la notte per aver perso in quella maniera contro il Sassuolo. Non verrà solo a difendersi, sa bene che contro le squadre forti parcheggiare il bus davanti alla porta è suicidio annunciato. QuindiAnche l'sorride di ritorno dalla Danimarca. Era stata troppo brutta e avvilente quella con il Napoli, è stata una sarabanda quella con i danesi che dopo un po' non ci hanno capito più nulla.con la Lazio e prova a fare la sua figura.è un "Clasico" davvero particolare. Le due grandi del calcio spagnolo ci arrivano zoppicando, battute amaramente nell'ultimo turno di Liga. Poi i blaugrana si sono ripresi perchè c'era il Ferencvaros in Champions mentre le merengues sono state maciullate (si era persino sullo 0-3) dagli ucraini dello Shakhtar. Zidane non può star lì a fare il tappetino ma è difficile capire che gara verrà fuori. Una cosa si può dire:La quaterna vale 17,1 volte la posta