C'era una volta il calcio. Ora c'è il calcio Covid. Abbiamo visto come siano calati enormemente gli 1 a favore dei 2. Ora vediamo che i big match finora giocati da tutte le squadre di alta classifica hanno dato questo risultato: 11 over (almeno 2,5), 6 under. Con questi spesso fermatisi all'1-1. Quindi non esistono praticamente più i big match a limitare l'avversario ma solo a fargli male. Tramite i gol. L'ultimo della fila è stato il 3-0 della Lazio alla Roma. Che sarebbe potuto tracimare.Tocca a Inter-Juventus e partendo da questa ricerca all'over 2,5 (almeno) ci siamo arrivati. Non mi basta in questo caso: pochi giorni fa la Juventus è venuta a sbancare lo stesso stadio con un 3-1 al Milan, ora con le assenze di De Ligt e Dybala non posso credere a un raddoppio. Per cui la mia combo va sull'1X/over 2,5.La stessa combo o quasi si ferma al gol per altre due partite non di Serie A. In Premier League saranno di fronte Liverpool e Manchester United, seconda contro prima. Quelle che potrebbero litigarsi il titolo, con il possibile aggancio del City. Anche ad Anfield Road vedremo dei gol ma mi basta il numero di due. Quindi 1X/gol. Identica la combo che mi accarezza i sogni per Empoli-Salernitana, prima e seconda in Serie B. Anche qui mi solletica molto di più la squadra di casa, razzente e imprendibile con i ragazzi nel Maradona di Coppa Italia dove pur perdendo ha fatto una gran figura (3-2).Atalanta-Genoa chiude il calcio italiano, almeno quello nella mia bolletta. Squadra inarrestabile la Dea in questo momento, il Genoa di Ballarda sta salendo e di molto ma ancora non da poter fare argine a un maremoto come quello bergamasco.La quinta della cinquina è la Supercoppa di Spagna, cui sono arrivate Barcellona ed Athletic Bilbao. Nel capitolo precedente Messi ha guardato i compagni battere la Real Sociedad (pur ai calci di rigore), questa volta è a rischio ma potrebbe esserci; il Bilbao è stato bravo a tagliare lo scalpo al Real Madrid ma ripetersi con le forbici in mano la vedo molto tosta. Ma molto. Avendo potuto usufruire, i blaugrana, di un giorno di riposo in più. Che non è poco per fare la differenza. Si giocherà a Siviglia. Nell'Estadio de la Cartuja.Inter-Juventus 1X/over 2,5 (quota 2,48)Liverpool-Manchester United 1X/gol (2,07)Empoli-Salernitana 1X/gol (2,18)Atalanta-Genoa 1/1 parziale/finale (1,72)Barcellona-Athletic Bilbao 1 (1,72)