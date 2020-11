Una - il- fa risultati anche quando non gioca sotto il cono di luce; l'altra - l'- vive un momento orripilante, la sconfitta contro ilè un punto bassissimo, soprattutto per l'autostima di una big o presunta tale. Perché rivincita? Perché due volte finì sette a zero per i nerazzurri. Vero, il Sassuolo non era questo, qui si vedrà una partita completamente diversa.scende laed è gran galà, per Pippoe per tutta la gente innamorata di calcio e di entrambe le squadre. Quale Juve sarà, quella vista con il Cagliari o quella strascinata vista con il? Nel mentre di trovare la risposta si può andare sull'over. Quota non particolare ma in una cinquina fa volume anche quella.arriva nel momento giusto, ovvero quando le due si sono messe a giocare un calcio alato. Importa poco che siano vittorie o sconfitte (come quella dei veneti con il Sassuolo). Gasp e Juric ormai sono diventati assicurazioni sullo spettacolo. La partita si merita la serata del sabato e tutti gli spettatori, neutrali o no, che riuscirà a conquistarsi. Anche qui una combo, casalinga.In Premier League. E onestamente non c'è tanto di meglio in giro. I ragazzi di Carletto, dopo uno stop serissimo, potrebbero essere tornati alla magia delle prime giornate, gli ospiti non perdono una partita con l'Everton dal 2003 e non mi sembra poco. Segnare entrambe? Ecco cosa mi piace, sanno farlo.Si chiude con lae una delle squadre del giorno, l'Che è salita al quinto posto, perdendo una sola volta e segnando un fracco di gol, diciotto (più di Leverkusen e Lipsia, per esempio). Ilva a segno e ne prende (finora undici-tredici). E' proprio difficile che appaia qualcosa diverso dall'over.Sassuolo-Inter 1X/over 2,5 (quota 3,50)Benevento-Juventus over 2,5 (1,44)Atalanta-Verona 1X/multigol 2-5 (1,43)Everton-Leeds gol (1,57)Union Berlino-Francoforte over 2,5 (1,57)