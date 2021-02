Speriamo che la neve ci risparmi perchè di partite da vedere ce n'è. Noi ci mettiamo in poltrona e ci facciamo il week-end, perchè no?Via dal partitone della serata di Serie A. C'è qualcosa che mi dice che vedremo la migliore Lazio mettere i brividi all'Inter di un Conte rannuvolato anzichè no. I romani l'hanno potuta preparare in silenzio al contrario di quella che è stata la vigilia nerazzurra, colorata di un'altra eliminazione (Coppa Italia) e molto altro. C'è una combo altissima secondo me, la doppia esterna+gol. Quotone che ha senso. Anche perchè con quell'Immobile lì non si scherza.Altra combo, questa in aperrtura, a pranzo. Il risultato di Roma-Udinese non è scritto nel cielo, anzi: all'andata fu successo giallorosso molto stentato, dopo svariate occasioni bianconere. Qui i friulani giocheranno raccolti e i giallorossi faticheranno, vado con la doppia interna+under 3,5.Cagliari-Atalanta? Un tappone alpino. Ma per tutte e due. Perchè i sardi non possono perdere ancora e i bergamaschi vengono da una partita dura come la semifinale di Coppa Italia, contro il Napoli. Vedo gol ma vi dico nell'orecchio che per battere il Cagliari potrebbero volerci i gas narcotizzanti.Tappe estere. La prima in Germania con squadroni in forma, soprattutto il Wolfsburg di casa che vuole qualificarsi per la Champions e sta facendo una stagione-monstre. Ma il Gladbach segna come una macchina da gol in trasferta. Quindi...Seconda scollinata fuori Italia in Inghilterra, da Carletto Ancelotti. Che ha appena freso freddo e la migliore vittoria della stagione battendo 5-4 il Tottenham di Mourinho in FA Cup, ai supplementari. Partita durissima? Di più! Ora c'è da fare fuori il Fulham e non sarà una semplice addizione. Il gol si vede all'orizzonte, a quota sgranocchiabile.Inter-Lazio X2/gol (quota 2,83)Roma-Udinese 1X/under 3,5 (1,73)Cagliari-Atalanta gol (1,60)Wolfsburg-Moenchengladbach gol (1,58)Everton-Fulham gol (1,81)