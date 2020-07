Quelle che più le studi e più ne vieni fuori con il mal di testa. Perché c'è una variabile impazzita che fa come le pare e le sconvolge.che interviene in questo campionato estivo. A fare la differenza.Senza dire che si è al traguardo. E che se vuoi prenderti la salvezza - per esempio - devi lottare con quello che hai o che non hai.viaggia su questi binari. E se uno come Conte non si arrende mai, i rossoblù combattono per un traguardo più reale, più vero e più vicino.tra le due e addirittura gli ultimi tre scontri diretti hanno originato un 13-0 per i nerazzurri che sembra salire dal fuoco dell'inferno! Tredici a zero!!!! Qui l'aria è differente, i punti servono più all'una che all'altra (che forse ha perso un po' di voglia per strada e che a giorni ha ben altro davanti, l'Europa League).. Anche perchè sicuramente ci sarà il tifo di un grandissimo tripletista come Milito (senza dimenticare per esempio Thiago Motta e uno come Pandev, che sarà in campo).erano due tra quelle che correvano di più. In campo e come risultati. Si sono fermate, poteva succedere. Soprattutto se vengono meno giocatori importanti messi fuori dagli acciacchi. Possono riprendere insieme quantomeno a segnare, solo due volte su nove si è materializzato il no-gol per Insigne e compagni, per il Sassuolo mai (!) in dieci uscite!!!!!L'ultimo piolo della scala è anche il primo, visto che si giocherà di pomeriggio:. Vado rapidamente a bomba: le ultime cinque trasferte degli emiliani hanno visto tutti gol. Con il Brescia che ha nulla da difendere, ne potremmo vedere delle belle.Genoa-Inter X (quota 4,10)Napoli-Sassuolo gol (1,52)Brescia-Parma gol (1,50)