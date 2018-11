Seconda chiamata settimanale della Champions. E questa è una chiamata davvero tosta per l'Inter, che si trova a giocare forse la partita più difficile da quando è tornata forte. Davanti c'è Sua Maestà Kane e il Tottenham che ha fatto letteralmente a pezzi il Chelsea di Maurizio Sarri; altro che poco, tantissimo.



Ricordo l'andata a Milano, in cui i londinesi buttarono tutto nel cestino proprio negli ultimi minuti. Questa è più decisiva per loro che per noi, devono vincere per rimanere in corsa. La quota non è altissima ma sinceramente è quella giusta. Soprattutto se Kane...



Napoli-Stella Rossa non può essere Napoli-Chievo. In un gruppo in cui la Stella Rossa è la polpetta e le altre tre sono le bistecche non c'è da pensare altro. Vincerà il Napoli e vincerà pesante, soprattutto perchè la buccia di banana l'ha già presa in campionato, stop.



Altra partita dove non si può vedere altro che l'1 è Atletico Madrid-Monaco. I francesi hanno preso una stagione che definire nera è uno scherzo, gli spagnoli hanno bisogno di questi tre punti per cercare di chiudere al primo posto.



PS. Ovviamente chi vuole può allungare il brodo con le altre, perchè no?





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Tottenham-Inter 1 (quota 1.80)



Napoli-Stella Rossa 1/handicap (1,48)



Atletico Madrid-Monaco 1/handicap (1,52)



Il terno vale 4,04 volte la posta