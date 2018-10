Questo non è un Monday Night ma è IL Monday Night. Tra Lazio-Inter e Tottenham-City c'è da comprarsi patatine e popcorn e chiudersi a casa, per vedere e rivedere.



L'italiana è la rivincita delle rivincite, ovvero si gioca la numero 2 di quella che fu decisiva per la Champions lo scorso anno. La Lazio vista a Marsiglia la prenderà come i tori davanti alla gualdrappa rossa. L'Inter sa che troverà l'inferno e sa anche che dopo Barcellona bisogna subito rimettersi in carreggiata. Ma sono per la Lazio.



Per Guardiola ha detto, dopo la trasferta a Kharkhiv in Ucraina, che non aveva mai visto una squadra così forte come la sua. E se il City si mette a pedalare, ora che c'è anche De Bruyne, siamo ai vertici. In più il Tottenham non sta facendo il fuoco, Kane è sempre Kane ma gli altri non sono all'altezza. City tutta la vita.



Chiudo il terno con la "Serie B" francese e un'altra squadra che è al suo massimo livello. Sei partite vinte nelle ultime sei per il Brest parlano da sole. La X2 a Clermont mi sembra un regalo da scartare e mangiare.



I CONSIGLI DEEL LUNEDI'



Lazio-Inter 1 (quota 2,45)

Tottenham-Manchester City 2 (1,76)

Clermont-Brest X2 (1,52)



Il terno vale 6,55 volte la posta