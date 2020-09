. Una quaterna, aggiungendo una partita di, farebbe volare. Ma non al terzo piano, direttamente fino all'attico.Due rimonte pazzesche controhanno creato un "mostro" di partita. Che avrà gli occhi addosso di tutto il campionato e di più. Perinoltre è il derby dei derby, lui milanista di una vita. Visto come si muove il suoe come si è mossa la difesa dell'Inter, i padroni di casa possono segnare. Ma che l'Inter si faccia fermare dopo il sospirone con la Viola non è ipotizzabile. 2 più gol.è una delle più belle da vedere. Giocano segnano e fanno rumore, come le big. Sono due big. Hanno vinto in trasferta passando sucome se fossero pratiche da sbrigare con semplicità. L'anno scorso fu un 3-3 assurdo come la vita: rimonta dallo 0-3 dopo un rigore molto discusso su Immobile. La Dea non ha dimenticato e viene all'Olimpico per riprendersi quei due punti. La Lazio può anche vincere ma per non perdere dovrà fare i salti alti così. E non è assolutamente detto che ci riesca, i nerazzurri già volano.E' una quota. Perché i bianconeri di casa non meritavano la sconfitta a Verona e perché i liguri debbono pagare la tassa di una Serie A che non dà tregua fin dalle prime uscite. Con il Sassuolo è costata l'1-4, qui?Turno di ritorno per le partite di Champions League.è più che decisiva. All'andata i russi vinsero 2-1 ma i greci fallirono un calcio di rigore sullo 0-0 e poi andarono lo stesso in vantaggio. A loro basta la vittoria minima; dopo aver eliminato nientepopodimenoche ilnon possono nemmeno pensare di lasciarsi buttare fuori proprio nel loro stadio, il Toumba Stadion di Thessaloniki, la nostra Salonicco. Arbitrerà Orsato.Benevento-Inter 2/gol (quota 2,58)Lazio-Atalanta 2 (2,68)Udinese-Spezia 1 (1,67)Paok-Krasnodar 1 (2,13)La quaterna vale 24,5 volte la posta