Ma proprio il massimo dei massimi. Ricordandovi che in una rubrica cosi' siete tutti voi a fare la differenza. E dopo questa lunga giornata di Serie A ci rivedremo per il Boxing Day di Premier League (il 26 dicembre) sperando che tutto proceda per il meglio.Sperando che le squadre non pensino più a panettone e viaggi esotici che non ai tre punti.. Ma le ultime uscite nerazzurre hanno messo letteralmente paura ai rivali, una botta di sedici gol fatti e nessuno subito (in campionato) non me la ricordo nei confini italici. Il Toro sa cosa fare ma una cosa è saperlo e un'altra riuscire a metterlo in pratica., per niente. Perché Andreazzoli ha una squadra che gioca a memoria e i rossoneri saranno ancheSe diamo un'occhiata ai precedenti otto delle ultime dieci sono terminate gol (e le ultime sette!). E' vero che il Bologna arriva da tre sconfitte e non potrà rischiarne una quarta pena un Natale derelitto ma Sinisa non si metterà lì a difendersi con il titic-titoc.(che però ha qualche assenza di rilievo dichiarata). Abraham e Zaniolo vanno in coppia che è una meraviglia, Gabbiadini dovrebbe farcela (e segna gol da quattro partite). Anche questa sembrerebbe facile e la quota non è bassa.(ma non parlo delle botte). E ormai, sein campo, ti devi solo chiedere quanti ne farà lui e quanti ne verranno fuori dal match.Sono andato velocissimo perché la cosa importante oggi erano i saluti e gli auguri. La mia bolletta ve l'attacco idealmente all'albero di Natale, tra una palla e una stella. Buon tutto, ragazzi!(quota 1,35)(3,80)(1,52)(1,70)(1,55)La cinquina vale 20,5 volte la posta escluso il bonus.