Altra giornata di qualificazioni europee. Tocca alla nazionale del Mancio, impegnata ad Atene, nello stadio dove il Milan trionfò nel 1994 e nel 2007, contro Barcellona e Liverpool. Noi siamo a sei punti, otto gol a zero; la Grecia ne ha quattro, una vittoria di poco conto in Lichtenstein e una rimontona da 0-2 in Bosnia, di gran conto.



Sembra una nazionale quadrata, quella greca; non sarà quella che vinse la rassegna continentale nel 2004 ma sembra tutto fuorchè un materassino da piscina. Gli azzurri? Altro che quadrati, sono proprio piaciuti, anche molto. Ma la sfida trattiene più di un veleno. Di quelli che esistono quando il campionato è finito da un po' e la testa, per essere concentrata, deve aggrapparsi a risorse complesse. Un pareggio? Credo che potrebbe non essere malaccio per entrambe.



In Turchia scendono i campioni del Mondo di Francia, al Konya City Stadium. Nelle ultime uscite quattro vittorie in fila per i turchi, quattro in fila per i francesi. E quindi primo posto, apparigliate. La Turchia vorrebbe far di tutto, anche un punto basterebbe. La Francia che è uscita dalla sconfitta contro l'Olanda in Nations League (e abbiamo visto chi sono gli orange...) si è rimessa subito in linea di galleggiamento. E non vuole certo uscirne adesso.



PS. Una singola. Che sembra strana ma non lo è. Siamo nella Liga 2, Spagna. Il braccio di ferro per arrivare ai playoff è tra La Coruna (un punto avanti) e Cadice. I primi in casa contro il già retrocesso Cordoba, i secondi a Gijon, contro una squadra forte. Se, come penso, La Coruna chiuderà in breve il match a suo favore, a quel punto caleranno a zero le "difese" del Cadice. E la quota del Gijon diventerà una bomba.







I CONSIGLI DEL SABATO



Grecia-Italia X (quota 3,33)



Turchia-Francia 2 (1,58)







L'ambo vale 5,26 volte la posta





e poi







Gijon-Cadice 1 (5,00)