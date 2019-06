L'Italia femminile gioca per il primo posto, il Brasile per non essere eliminato! Se ce l'avessero detto al formarsi dei gironi ci saremmo aperti in un sorriso beneaugurante. Perché con Brasile e Australia sulla nostra strada nulla sarebbe stato semplice, tutto sarebbe stato molto complesso. E invece...



L'Italia, che è prima al momento, è già qualificata. Perché pur finendo terza, sarebbe con 6 punti una delle migliori quattro che passerebbero. Il Brasile invece, dando per scontata la vittoria australiana contro la Giamaica, non può rischiare di finire terza e di essere fatta fuori. E' ovvio che la conquista del primo posto del girone creerebbe vantaggi nel prosieguo della manifestazione. Resta però il fatto che la spinta decisiva è tutta delle ragazze verde-oro.

Ma le nostre le avete viste no? Prima Bonansea e poi Girelli hanno fatto lucidare gli occhi. Vada come vada questa, in qualsiasi modo le rivedremo.



Tutto considerato, potrebbe per i motivi suddetti essere buona la combo Brasile + over 2,5, a quota 3,80. Tanto una cosa è certa, prima di questo match spaventosissimo solo per loro: stiamo facendo tremare il Brasile, dopo aver ribaltato l'Australia. Brave, bravissime.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Mondiali Donne: Italia-Brasile 2/over 2,5 (quota 3,80)