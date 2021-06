Dal nostro girone prende il via la sarabanda delle ultime giornate. Noi siamo già qualificati anche se ci manca la certezza del primo posto (basta non perdere) ma a partire dae tutte le altre o quasi ci si giocherà il rimanente.Dicevamo degli azzurri. Che si trovano di fronte, sempre all'di Roma, ildi. Il divertente è che non è assolutamente detto che le due nazionali vogliano vincere a tutti i costi: il primo posto regalerebbe certamente un percorso con le rose e molte spine (per esempio ilnei quarti e la Francia in semifinale?).. Ma finora gli azzurri (che non saranno gli stessi nell'occasione, è prevedibile un bel turnover) si sono divertiti parecchio, sei gol e nessuno preso, non è scritto sul muro che non continuino.Ilsta facendo ciò che si inventò nell'ultima edizione. Una gran bella figura. Era dietro nei pronostici a, ha dimostrato di potergli arrivare davanti e di avere addirittura la chance di battere in volata l'Italia.Insomma, gara con poco senso bettistico. L'unica quota che qualcosa di interessante lo regala è quella del pareggio. Il punto lascerebbe tutto così, Italia prima e Galles secondo qualificati; può darsi che a un certo punto del match si accenda l'opzione "risparmio batteria". E se si accendesse...è ben altro; i primi debbono provare a qualificarsi vincendo (a quattro punti tra le migliori terze?), i secondi non possono tornare a casa avendo fatto una figura barbina. Si erano qualificati alla fase finale subendo tre gol in tutto il girone, ora quella nazionale lì pare scomparsa contro Italia e Galles. Ma la quota della vittoria è talmente alta che nessuno può mettere la mano sul fuoco sul contrario. Se il senso dell'onore dei nazionali turchi non è ancora sopito (a partire da), sarà una partita vera. Si gioca a Baku.Centelliniamo la scommessa: impossibile andare su quote (l'1 dell'Italia o quello della Svizzera) assolutamente possibili ma troppo basse, vale la pena togliersi il gusto con una mini-giocatina a quote massime. Oltre ai conti che vi ho fatto sopra è difficile ricamare altro.Italia-Galles X (quota 4,20)Svizzera-Turchia 2 (5,00)