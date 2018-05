Non si può dire che non sia un passo avanti. Da sparring-partner per l'Arabia Saudita che aprirà il Mondiale passiamo a prendere per mano la Francia, una delle favorite della prossima rassegna. A Nizza, Mancio e i suoi ragazzi provano a dare lo stop a una grande Nazionale, che comunque sta sgambando verso altri appuntamenti e non deve vincere per forza questa. Visti contro gli arabi, ho avuto un'impressione sui nostri: potremo segnare e prenderne quasi con tutti. Già da qui ne sapremo di più. Ma la combo 1X/gol mi piace.

La Turchia ci ha regalato un grande ambo l'altro giorno e si può ripetere. Non capisco minimamente la quota del gol. Tra Tunisia e Turchia. A Ginevra ci sarà tifo per entrambi. Per portare i tunisini verso il girone con Inghilterra, Belgio e Panama e per spingere i turchi, che hanno appena battuto l'Iran in amichevole, a continuare la strada della risalita. Sono nazionali che segnano, basta guardare gli "score". Il gol a 2.12 non si può leggere.

I CONSIGLI DI VENERDI'

Francia-Italia 1X/gol (quota 2.24)

Tunisia-Turchia gol (2.12)

L'ambo vale 4.74 volte la posta

