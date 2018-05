Sono quasi diciassette anni e cioè dal settembre del 2001 che la nostra Italia Under 21 non batte la Francia. Era la semifinale dei Giochi del Mediterraneo, davvero un'era geologica fa. Dopo solo due pareggi e due sconfitte. I nostri, che hanno appena ritrovato Di Biagio battuti in Portogallo 3-2, affrontano una rappresentativa molto forte che, prima di cadere venerdì scorso battuta nei minuti finali dalla Svizzera, aveva inanellato soltanto vittorie, un pareggio in amichevole col Cile e una sconfitta in Ucraina. Soltanto vittorie significa quattordici vittorie. Se vi sembrano poche ditemelo. In più Barella e Cutrone (due superbig) sono rientrati in Italia per problemi fisici, sostituiti da Cassata e Tumminello.



E' un'amichevole e le squadre sono toste. Escludo che vadano a passeggiare in campo arrivando da una sconfitta. Tutto considerato, per non subirne noi un'altra a Besancon bisognerà fare i salti alti così.





I CONSIGLI DI MARTEDI'



Francia-Italia under 21 1/1 primo tempo/finale (quota 3.20)



@calcioepepe