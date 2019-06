Turno di mezzo per il girone degli azzurri all'Europeo under 21. Si è fatto festa sorridendo a tutti denti dopo la vittoria di grande spessore ottenuta contro la fiammeggiante Spagna (non vi venga in mente di sottovalutarla d'ora in poi).

Adesso è in programma il match con l'altra capolista, la Polonia, che ha battuto il Belgio oltre quello che è stato il risultato. Mostrando una nazionale ben chiusa, che ripartiva ogni piccolissima chance si creasse. La nazionale di Di Biagio è sembrata tarantolata dopo essere rimasta circa 30' ad ammirare, dentro di sè, quel meraviglioso gol di Dani Ceballos. Chiesa, la capocciata di Zaniolo, l'uscita di Kean, la crescita di Pellegrini: tutto è servito a ribaltare l'aria fino a spingere il risultato tutto dalla nostra parte.



Qui bisognerà giocarla di fino senza fare regali a una squadra che sa blindarsi e volare verso la tua porta. Scelgo una combo da partita chiusa: 1X/under 2,5. Oltretutto è sfida tra le capolista: sono le altre due che debbono rischiare grosso.

Esattamente, ecco Spagna-Belgio. Dove nessuna può stare a rivoltarsi in mano il cubo di Rubik. La classica partita che, se si sblocca presto, finisce con tanti gol. La Spagna è superiore soprattutto nei singoli ma il Belgio non è quello che ha deluso contro i polacchi. Si potrebbe segnare a valanga.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Italia-Polonia 1X/under 2,5 (2,10)

Spagna-Belgio over 3,5 (2,30)



L'ambo vale 4,83 volte la posta.