Gare di ritorno per Champions League ed Europa League (qualificazioni). Scelgo quattro overoni che si agganciano l'un l'altro per lo stesso motivo. E cioè che le squadre ospiti debbono vincere segnando per forza più di un gol avendo perso l'andata in casa subendo almeno il 2-1 (in tre casi; in uno, quello di Maribor-Rosenborg, fu 3-1 a favore dei nordici).



Sono tutte belle quote ma una in particolare è stratosferica, quella di Qarabag-Apoel. Il 2,30 è terrificante.



Oltretutto queste sono partite (le prime tre di Champions, l'ultima di Europa League) in cui la squadra in trasferta deve aprirsi più del normale e chi gioca in casa può trovare varchi specialissimi. In più la quota del 15/1 ci ha appena portato fortuna, sabato. Chissà che...





I CONSIGLI DI MARTEDI'

Qarabag-Apoel over 2,5 (quota 2,30)

Rosenborg-Maribor over 2,5 (1,95)

Lask Linz-Basilea over 2,5 (1,83)

Linfield-Sutjeska over 2,5 (1,85)





La quaterna vale 15,1 volte la posta