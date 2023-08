Oggi di tutto di più. Considerando che si gioca l'Europa la Fiorentina, battuta di misura a Vienna da un Rapid che vale certamente di meno. E che oggi vedrà de visu cosa realmente pesano i viola di Italiano. La scorsa stagione fu finale per loro, un ultimo atto regalato al West Ham. In questo caso regali non se ne possono fare più. Vado con un bel risultatone esatto, il 3-0, non è pagato una marea ma ci si può provare.

Poi un quaternone che viaggia sugli handicap e una opzione gol che ai miei occhi pare già fatta, finita e messa lì, tra Partizan e Noedsjaelland. Lo Sheriff Tiraspol conosce benissimo gli anfratti di questi turni di Europa e con un avversario delle Far Oer non starà lì a traccheggiare, cosa che ha già fatto in quell'uno a uno. Il Bodo Glimt se lo ricorda bene Mourinho che in casa loro si fece male male malissimo con la Roma (poi però seppe rimediare e metterli fuori). Il Francoforte dovrebbe cancellare una brutta partita d'andata perchè il Levski non vale un pomello dei tedeschi. Gli handicap sono tre match da vincere con uno scarto di due o più gol, sono quotarelle (non tutte) ma se entrano si arriva a bomba.





Fiorentina-Rapid Vienna 3-0 (6,50)

e poi



Sheriff Tiraspol-Klaksvik 1/handicap (2,20)

Bodo Glimt-Sepsi Sf. Gheorghe 1/handicap (1,65)

Francoforte-Levski 1/handicap (1,60)

Partizan-Nordsjaelland gol (1,60)

Quaterna da 9,29 volte la posta