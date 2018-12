Coppa Italia, Premier League, Ligue 1. La Coppa del Re di questo martedì gliela lasciamo. Delle italiane prendiamo Bologna-Crotone e Sampdoria-Spal. A questo punto della stagione, con questi ritmi, i sedicesimi di Coppa Italia possono anche risultare un vero e proprio allenamento. Ma allenamento che sia, il Crotone per esempio non può andare incontro a un'altra delusione esattamente come il proprio avversario, il Bologna. Lo stesso, per me, in Samp-Spal, anche se qui non c'è di mezzo la delusione ma la stanchezza. Di squadre non abituate alle partite di metà settimana. Due under 2,5.



In Premier League parto dall'esatto contrario con l'over 2,5 di Watford-Manchester City, che sembrano fatte apposta per darsele di santa ragione. Poi andiamo sulla vittoria interna del Bournemouth contro l'Huddersfield: sembra una squadra più forte contro una più debole.



Due invece le doppie in Francia: Amiens contro Monaco e Montpellier contro Lilla. La prima si basa sull'assoluta putrefazione dei monegaschi, che non ne prendono più una che sia una e si avviano a una incredibile retrocessione a piombo; la seconda sul fatto che il Lilla sta perdendo pezzi e il Montpellier li sta recuperando.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Sampdoria-Spal under 2,5 (1,75)



Bologna-Crotone under 2,5 (1,77)



Watford-Manchester City over 2,5 (1,44)



Bournemouth-Huddersfield 1 (1,75)



Amiens-Monaco 1X (1,58)



Montpellier-Lilla 1X (1,37)





La sestina vale 16,8 volte la posta escluso il bonus