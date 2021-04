Subito un altro turno di Serie A infrasettimanale. Nel momento in cui tiene banco la SuperLega. Ma c'è chi come la Fiorentina si è chiusa in ritiro pensando a ben altro. Non vuole minimamente rischiare la Serie B e minimamente rischiare di andarci vicino. La domanda è: "Come si fa a far nascere un bomber come Vlahovic e a retrocedere?". Per questo Verona-Fiorentina è gara spartiacque. Da questo incrocio la Viola deve necessariamente ripartire, scalando la parete anche con le unghie, se serve. Un punto nelle ultime quattro porta all'inferno ma i precedenti dicono altro: nelle ultime sette edizioni venete del match solo l'ultima è una sconfitta, prima ci sono sei vittorie in fila per i toscani: impressionante!Premier League. Qui il discorso si gira. Quando in casa Chelsea si presenta il Brighton non solo arrivano i tre punti ma senza sofferenze, brividi, sbattimenti. Due 2-0 e un 3-0, sdraiati sul divano di casa a mangiare noccioline. Vero che i londinesi hanno altro per la testa: a giorni ci saranno la doppia semifinale di Champions League e la finale di FA Cup, rispettivamente contro Real Madrid e Leicester. Ma quando arriva il Brighton è festa. Quindi 1 più no-gol.Un salto in Bundesliga, anche qui c'è una partita che parla con i precedenti. Quando si fronteggiano Francoforte e Augusta è praticamente sicuro che uscirà l'over. Soltanto all'ultima uscita solo due gol, prima sette over infilati come perle, perfino un 5-0. Poco altro da dire, ci si potrebbe anche spingere oltre ma provo cautelativamente l'over 2,5.Ultima ma non ultima. Festa grande in Championship inglese, saranno di fronte prima e seconda del campionato, le più forti e continue finora, Norwich e Watford. Se l'inseguimento resterà impossibile per Swansea, Brentford e Bournemouth, saranno loro due a prendersi la promozione diretta tornando in Premier League. All'ultima hanno perso entrambe, motivo di più per pronosticare un sano pareggio di assestamento. Per ridurre i rischi al minimo minimo minimo.Verona-Fiorentina X2 (quota 1,54)Chelsea-Brighton 1/no gol (2,53)Francoforte-Augusta over 2,5 (1,52)Norwich-Watford X (3,32)