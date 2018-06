Dopo la fase a gironi, sabato si passa agli ottavi di finale di questo Mondiale che ci ha regalato l'uscita dei campioni in carica. Scritti con la minuscola perchè sarà pur vero che è la terza volta su tre che i campioni escono al gironcino ma fa così tanta tenerezza. Che sia l'Italia o i tedeschi o altro.

Si parte con Francia-Argentina, l'una con Deschamps in panca l'altra con nessuno (praticamente). Se andranno fuori, via a Zidane e/o a chissà chi altro. Perchè Sampaoli potrebbe anche vincere il titolo esultando da solo visto che i suoi lo hanno già fatto secco con il bastone della pignatta. C'è Messi d'accordo ma giocano di un male che non si può credere. I francesi finora hanno solo fatto gamba. La quota non è ciclopica ma ci si prova. A meno che le piroette di Messi non riparino i mali altrui.

Si prosegue con Uruguay-Portogallo che è un assurdo. Cavani&Suarez contro CR7 eppure siamo di fronte a due nazionali (il Portogallo è campione europeo in carica) che se la giocheranno più da dietro che da davanti. In questo i maestri uruguagi insegnano dal tempo dei tempi. Si potrebbe viaggiare sul peso di una sola solitaria rete. E l'under 1.5 crea un ambaccione che di più non si potrebbe.



GIOCANDO I MONDIALI



Francia-Argentina 1 (quota 2.45)

Uruguay-Portogallo under 1.5 (2.60)



L'ambo vale 6.37 volte la posta



