Pochi giorni fa Deschamps ha consumato spritz con patatine e arachidi in panchina, battendo Gibilterra per quattordici dicansi quattordici reti a zero, con Mbappé e Giroud che hanno timbrato da grandissimi, il primo con un pallonetto da casa sua e il secondo con una sforbiciata-bicicletta-rovesciata che ha fatto applaudire anche i bambini. Stasera i franzosi passano ad altro, niente Rocca di Gibilterra ma la Grecia, siamo ad un avversario che se la giocherà in casa (OPAP Arena di Atene) e che all'andata mise a lungo i bastoni tra le ruote del più forte, perdendo per un rigore del fenomeno Mbabbè. E dopo che il primo tempo era finito pochissimo a pochissimo. Stasera sarà un'amichevole senza esserlo, i francesi sono straqualificati e i greci di Gus Poyet (cinquantasei anni da Montevideo, Uruguay) hanno guadagnato la strada dei prossimi playoff. Certo, le due potrebbero anche sdraiarsi in attesa di eventi più decisivi ma i bleus sono forti forti fortissimi: chi li fermerà dal vincere anche questa?



Se non ne siete convinti andate sul partitone della sera, che è un'amichevole si fa per dire. Austria e Germania non si sorridono mai quando si trovano a scambiarsi i gagliardetti, così faranno anche questa volta? All'Ernst Happel Stadion di Vienna. Gli austriaci sono arrivati secondi dietro al Belgio e quindi hanno fatto nè più nè meno il viaggio dell'Italia. Cinque anni fa l'ultimo testa a testa, anche lì in amichevole, finì 2-1, era l'Austria di Hinteregger e Schopf che ribaltarono nel secondo tempo il gol di quel campione di Mesut Ozil. La Germania si è appena fatta fare barba e capelli dai turchi di Vincenzino Montella (2-3) e vorrebbe rifarsi ma tra Rangnick e Nagelsmann (lavorarono insieme nel Lipsia) metto un cinquino sul primo. Anzi, sulla combo 1X/over 3,5 (anche qui a risultato alto). I panzer - che panzer non lo sono più da tempo - ne hanno perse cinque su dieci nella campagna per preparare Euro2024 da padroni di casa e vorrebbero... Ma i condizionali sono condizionali e non sempre si trasformano in arcobaleni.



Grecia-Francia 2 (quota 1,60)



Austria-Germania 1X/over 3,5 (4,25)



Ambo da 6,8 volte.