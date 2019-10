Nel deserto di un mercoledì che aspetta le qualificazioni all'Europeo 2020 spunta un fiore. L'amichevole Germania-Argentina non è qualcosa di giornaliero. E' stata persino finale mondiale in Italia (e non solo), noi ce la ricordiamo benissimo, col Pibe de Oro imbestialito.



Prima le notizie. Giocherà Ter-Stegen al posto di Neuer (che ci sarà contro l'Estonia) mentre, come è ovvio che sia, il ct Scaloni non ha convocato giocatori del Boca Juniors e del River Plate, in attesa di andare in campo per il ritorno della semifinale di Copa Libertadores (andata 2-0 per il River).



Si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, il tempio del Borussia e del Muro Giallo (i tifosi della curva e le loro coreografie). Inaugurato in vista del Mondiale del '74, quello vinto in finale contro l'Olanda del Profeta del gol, Johann Cruijff. Il Times lo ha eletto uno degli impianti più belli al mondo.



E più fortunati, dico io. Leggete qui: dal '74 al 2006 la Germania rimase imbattuta in questo stadio per quattordici partite. E durante l'edizione 2012-2013 della Champions League, il Borussia non perse mai in casa.



Adesso andiamo a chi vince. E a come vincere. Le ultime cinque amichevoli tra le due nazionali ci portano fino al 2002 con questo bottino: quattro vittorie dei sudamericani e un pareggio. Per trovare la vittoria tedesca bisogna andare alla finale Mondiale del 2014 ma anche lì ci fu qualcosa di strano. Nel senso che il gol vincente lo fece Gotze al 113', durante i supplementari. Una vittoria nei 90'? Quel mirabolante 4-0 al Mondiale in Sudafrica, nel 2010.



In poche parole, in amichevole la Germania non vince. Quando invece c'è qualcosa di bello in palio, l'Argentina non vince. Vediamo se si sblocca la quadriglia, vista la quota ci si può provare: 1/1 primo tempo e finale, risultato esatto di 2-1.



Se vince la Germania ci facciano almeno una telefonata. No?



Ps. Ecco i convocati "italiani": Emre Can (Juv), Musso (Udinese)., De Paul (Udinese), Pezzella (Fiorentina), Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter).





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Germania-Argentina primo tempo/finale 1/1 (quota 2,75)



inoltre



risultato esatto 2-1 (8,50)