Nel mare di amichevoli pre-Europeo in cui stiamo nuotando, la finalona ditraemerge nettamente. Si giocherà a, in prima serata. Nelle ultime tre puntate dell'argomento (2015, 2017 e 2019) c'è sempre stata in campo l'una o l'altra. Nel primo caso i lusitani (titolo perso ai calci di rigore contro la, nella), nel secondo e terzo i tedeschi (successo contro la Spagna in Polonia per 1-0, tutto capovolto in Italia quando vinsero le furie rosse 2-1).Insomma, siamo di fronte a due rappresentative che fanno bene il loro mestiere. Anche se finora, in questa fase finale, sono piaciute decisamente a corrente alternata. Il Portogallo con i suoi sei gol fatti ma tre subiti (tutti contro di noi) e parecchi brividi contro i campioni in carica della; laandando sotto con lae poi battendo, soffrendo nel finale, l'. Entrambe si portano dietro un supplementare giocato, rispettivamente controPrecedenti totalmente dalla parte portoghese: cinque successi su cinque "faccia a faccia": wow! Qui però il big(in quarantena) non c'è. E se non sa agganciare questa vittoria vuol dire che questa manifestazione non la sa proprio vincere: due finali perse finora. Mentre la Germania ha alzato due volte questo trofeo ma ha anche perso sei volte in finale!Sono per la verve dimostrata dai bianchi, la quota non è elevatissima ma si può fare.In breve le due amichevoliche mi fischiano nell'orecchio.possono dirigersi verso l'opzione gol (sempre che non scelgano di schiacciare un pisolo in campo e far passare il tempo... ). Soprattutto la quota della prima sfida sembra troppo alta rispetto a ciò che vale.Germania U21-Portogallo U21 1 (quota 2,70)Olanda-Georgia gol (2,33)Belgio-Croazia gol (1,65)