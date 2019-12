Due sfide intense di Serie A. E il Clasico che vale sempre tanto oro quanto pesa. Si parte a fine pomeriggio con Sampdoria-Juventus. I doriani, dopo due sconfitte inframezzate da quella di Coppa Italia, hanno saputo rialzare il mento nella giornata più complessa, quella del derby col Genoa, vinto a cinque minuti dalla fine. Gran bella dimostrazione di "huevos". La Juve invece ha saputo riprendersi in men che non si dica la vetta che aveva lasciato all'Inter, grazie anche al pareggio nerazzurro di Firenze. Ronaldo visto nelle ultime sembra il miglior Ronaldo o quasi, il tridente con Higuain e Dybala ha prodotto sfracelli (nel senso migliore); se non vengono giù meteoriti o similia, non vedo come Sir Ranieri possa fermare gli avversari.



Brescia-Sassuolo è recupero della settima giornata. Il mio pronostico si basa su numeri a specchio delle contendenti. Guardiamo gli over/under: Brescia 10-5, Sassuolo 12-3. Vedete da soli che l'under in casa di queste squadre è casuale. Nel caso dei lombardi vanno considerati anche i tre "rovesci" sofferti sotto la guida-Grosso (uno 0-4 e due 0-3). Oltretutto i neroverdi di De Zerbi arrivano dallo 0-0 contro il Milan. E lo 0-0 per chi gioca come loro un calcio estremamente offensivo è un caso-limite.



Nella Liga siamo a Barcellona-Real Madrid. Novantasei vittorie dei blaugrana, novantacinque dei blancos (in ogni competizione) ci dicono quanto sottile sia il filo che le ha sempre divise. Ora sono appaiate in testa a 35 punti anche se il Barcellona ha sofferto ben due sconfitte in più. Comunque, una volta viste le quote non ho avuto dubbi: la X a 4,3 non si può proprio vedere. Così come la quota dei padroni di casa, addirittura sotto all'1,70! Precedenti: nelle ultime tre al Nou Camp ci sono due pareggi (e uno stratosferico 5-1!), io scelgo la X a 4,3 ma chi dovesse pensare a Suarez e Messi dovrebbe puntare sull'handicap, la quota dell'1 mi pare troppo risicata. Hasta pronto!





I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Sampdoria-Juventus 2 (quota 1,55)

Brescia-Sassuolo over 2,5 (1,70)

Barcellona-Real Madrid X (4,3)



Il terno vale 11,3 volte la posta.