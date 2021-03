Qui non si può fare diversamente. O, dato che parte il, bisognerà cominciare a. Perchè come si è chiaramente evinto dai risultati dell'ultima, si deve andare in battaglia non solo per lo scudetto - che sta volando via - ma anche per l'Europa. Il soggetto è la, la partita è con lo, anticipo dell'infrasettimanale di campionato. Pirlo non può volere che una squadra totalmente differente da quella di Verona. Alla guida dell'eccellente Spezia ci sarà pure un Italiano vero, ma qui è parziale/finale 1/1.Motivi sensibilmente diversi ma stessa conclusione indi Premier League. Pep Guardiola sta facendo l'Assopigliatutto, si è vestito da Liverpool di Klopp facendo soltanto vittorie. E finchè davanti gli appariranno avversari che nemmeno per scherzo valgono i Citizens, il finale sarà scritto. Anche qui, 1/1 parziale finale.Partita interessante in Coppa di Germania, in gara secca per i quarti di finale si affrontano i due, in casa. Si troveranno a combattere per l'unico titolo della stagione (che potrebbe mai arrivare?), andranno dritte per fare male all'avversario. Fare male nella loro lingua è fare gol.Mi piace decisamente lo stesso in, quanto di meglio ci sia al momento nel campionato di Serie B. I calabresi visti con la Spal sono stati uno spettacolo per gli occhi; i toscani lo sono da mesi, anche se si sono attestati su una comunque proficua sfilata di pareggi. Ma qui il gol potrebbe serenamente trasformarsi in un gran bel pareggio, per loro e per noi. Sarebbe fieno in cascina, per loro e per noi.Juventus-Spezia 1/1 parziale/finale (quota 1,70)Manchester City-Wolverhampton 1/1 parziale/finale (1,63)Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund gol (1,40)Reggina-Empoli X (2,98)