La classica partita che ti serve per inquadrarne al meglio un'altra.. In Europa ti basterà vincere 1-0 per passare, bisognerà farne almeno uno ma prenderne nessuno. Mi sembra di vedere Pirlo fare le prove generali contro i calabresi. Anche se il modo di giocare è differente, sarà quello dei bianconeri a provare ad adattarsi alla partita che è in arrivo. Per questo, e anche per la difficoltà al momento di andare a rete,C'èdi Premier League. Monday Night che potrebbe risultare migliore di quanto vi aspettiate. Un successo e i padroni di casa, che stanno giocando bene, aggancerebbero gli ospiti, che invece nelle ultime sei ne hanno dovute lasciare per terra ben quattro.Nella Liga 2 appare. Viste le posizioni in classifica e la prerogativa che hanno le due squadre nel pareggiare (dodici X i padroni di casa e dieci gli ospiti) tutto mi fa pensare che la strada sia semore quella. Lo sanno anche i quotisti e si sono tenuti bassi.Altro clima, da altissima classifica, in Bundesliga 2, tra, quarta e terza in classifica. A un soffio dallo scavalcare il Bochum che è attualmente secondo. Il Kiel in trasferta è imbattuto e subisce gol ogni secolo e mezzo (soltanto due). Il Furth è migliore anch'esso fuori casa per cui la vedo difficile la prima sconfitta fuori degli avversari.Juventus-Crotone under 2,5 (2,58)Brighton-Crystal Palace 1 (1,73)Fuenlabrada-Real Oviedo X (2,70)Furth-Kiel X2 (1,54)