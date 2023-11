Finalmente finalmente finalmente è arrivato Natale con parecchio anticipo! E il terno a piramide con tre vittorie interne ci ha riportato in tasca un po' di ciò che era volato via in un periodo-no. Ora attacchiamo noi. E lo facciamo lanciandoci su Juventus-Cagliari, una partita che tanti di voi vedranno con occhi differenti dai miei. Per me non ci poteva essere match migliore per rivedere un avversario fare gol al portierone della Signora: tre vittorie di fila e un risveglio tangibile degli isolani più qualche problema di impianto (pochi e risicati a centrocampo) per Allegri. Mi getto volentieri sul gol/over, ovvero segnano entrambe e non ci si fermi a meno di tre reti, gran quota. Ma soltanto per chi si sente coraggioso: la Juventus non prende gol da una vita!



Nella Liga, Osasuna-Las Palmas la vedo in maniera identica. Squadra migliore in casa che fuori (Osasuna, ha giocato un partitone contro un fortissimo Girona, perso dopo aver messo a lungo in ambasce i rivali) più sorpresona (Las Palmas, che ha lisciato appena le orecchie all'Atletico Madrid di Morata!). Anche qui le vedo andare in gol come se fosse il loro mestiere. Non solo, quando ho letto la quota del pronostico da me proposto mi sono detto: "Sono impazzito io o sono impazziti loro?". Quota troppo alta per lasciarla andare tra le onde del mare...

Per la mia terza e conclusiva siamo nei bassifondi della Bundesliga. Dove prevedo padroni di casa votati a una prevedibile retrocessione e un Mainz che ha appena aperto gli occhi dopo un sonno ristoratore. Non farei troppo caso alla classifica: questo potrebbe trasformarsi in un bel 2 da mettersi nel portafogli.



Juventus-Cagliari gol/over (2,40)

Osasuna-Las Palmas gol/over (2,70)

Darmstadt-Mainz 2 (2,30)

Terno da 14,9 volte