Sono due partite che fanno la crema della Champions League da tanto tempo. Ma... Juventus-Atletico Madrid e Real Madrid-PSG sono due match fantastici ma si giocano nella penultima giornata di due gruppi che praticamente la loro storia l'hanno scritta. Andiamo a guardare nelle pieghe. La Juventus è già qualificata e guida con tre punti di vantaggio sui colchoneros, a loro volta quattro punti avanti a Lokomotiv Mosca e Leverkusen. E' vero che con una vittoria Simeone passerebbe Sarri, ma servirà tirarsi il collo per giocarla alla morte, quando un pareggio sarebbe oro colato per entrambe? La Juve viene da una partita problematica al massimo come quella di Bergamo. Io credo ad una bella X, se esistono partite dove puoi provare a risparmiare cariche fisiche e nervose devi pensarci...



Più o meno lo stesso per Real Madrid-PSG, visto che l'andata è finita 3-0 per i francesi. I blancos dovrebbero battere il loro avversario almeno per 3-0, vincere la prossima e sperare che loro non facciano più di un punto. Troppe cose in una... La X potrebbe fare pochi danni ad entrambe, spingere anche gli spagnoli verso una qualificazione certa e poi ha un quotone da paura. Non mi faccio troppe domande davanti a botti simili.



Terno da chiudersi con Atalanta-Dinamo Zagabria. Fu il debutto dei bergamaschi in Champions League e fu uno schiaffone in piena faccia (0-4). All'Atalanta qualche chance di passare ancora resta, se le giocherà tutte qui. Ma non contro la squadra del paesello, i rivali sono quelli dell'andata che dominarono il match. Vedo un bell'OVERONE. E via con la fanfara.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Juventus-Atletico Madrid X (3,30)



Real Madrid-PSG X (3,75)



Atalanta-Dinamo Zagabria over 2,5 (1,60)





Il terno vale 19,8 volte la posta