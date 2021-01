E così ecco il secondo turno di fila con tutta la Serie A a sgambettare in campo. Immagino la felicità delle tv che comprarono, a suo tempo, i diritti. Per scaglionarle a più non posso.Comunque, è serata di. A quattro giornate dalla fine del girone di andata. Fermo restando che le designazioni arbitrali non mi sono piaciute (Irrati al campo e Orsato al Var), procediamo. E' la serata del vero esame per la capolista ma allo stesso modo è importante, se non di più, il calcio che farà vedere Pirlo. Perché qui è Rodi e qui salta. Non ha importanza l'assenza di Morata, quella di Alex Sandro e il resto. Ha importanza se e con quanti punti si uscirà alla fine. In caso di sconfitta, addio alle armi. A gennaio. Non è da Juve. E non lo dico io ma la storia.Anche per questo e per le energie nervose che dovranno sprigionarsi qui o mai più, vado sulla combo "doppia esterna+gol". La partita verrà più aperta degli scontri diretti pre-Covid, quando si guardava l'avversario come in un acquario. E ogni piccola grande occasione da gol metterà il marchio.Ranieri ritrova l'Inter dopo aver ritrovato (a mani vuote) la Roma. Penso che verrà fuori una trama completamente diversa dall'Olimpico dove i doriani hanno esposto la linea Maginot per portarsi a casa un pareggio che non è arrivato. E quindi non saranno solo gli uomini in nerazzurro a giocarsi un'altra chance per salire in cima, saranno anche quelli di casa a giocarsi una grande partita. Cinque degli ultimi sette sconti diretti sono terminati con l'opzione gol, che è quella da me preferita quasi sempre quando ci sono gli uomini di Conte.Lo dico subito, è la quota del giorno. A Genova il buon Inzaghi si è mangiato il risultato insieme con la sua truppa. Che è stata superiore ai rossoblù ma non ha chiuso il match e ha dovuto subire la bella giocata del "Messi usbeco". Le ultime cinque dei viola nell'Olimpico biancoceleste (ogni competizione) sono state povere povere, quattro sconfitte e un 1-1: mi gioco il jolly.va in una sola direzione. Che forse non è quella che vi aspettavate. I numeri calabresi segnalano con le luci ad intermittenza i ventisette gol delle ultime otto (un terzo esatto quelli a favore). Vado sul gol ma chi scegliesse per l'over 2,5 non farebbe un soldo di danno.A pranzo non ci sarà una messa cantata, tutto il contrario. Perché il Cagliari deve fare risultato costasse giocare fino a sera e il Benevento che ha perso contro il Milan ha detto che gioiellino di squadra sia, pur non portando via niente. Questa è gol/over 2,5 martellato come gli ultimi due scontri diretti. Il nervosismo di Di Francesco - che ha dato una rispostaccia a una domanda arrivatagli in conferenza-stampa - dice comunque che da qui può uscire solo un risultato utile. Ma il Benevento di Pippo sa come si fa, oh se lo sa.Milan-Juventus X2/gol (quota 2,08)Sampdoria-Inter gol (1,67)Lazio-Fiorentina 1 (1,87)Crotone-Roma gol (1,70)Cagliari-Benevento gol/over 2,5 (1,93)