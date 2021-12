Quando cioè si è riempita l'infermeria e gente del calibro di Criscito (capitano), Destro (che era tornato a fare gol con puntualità disarmante) e Caicedo si sono dovuti fermare. E così i punti sono arrivati con grande difficoltà. E i gol subiti (cinque contro nessuno realizzato) non hanno tardato a spiovere nella porta., cercando di dimenticare con le vittorie la gragnuola di colpi mediatici che sta grandinando.L'altra parte èdove urla il vento e fischia la bufera per D'Aversa (si gioca il posto) e Sarri (deve fare passi avanti, soprattutto in trasferta è stato un pianto). I doriani avevano cominciato benissimo a Firenze ma poi si è capovolto tutto, il 4-4 di Lazio-Udinese invece rientra nelle stranezze che a volte regala il campo e il campionato. Con il gol del pareggio friulano intorno al centesimo di gioco.Se la partita, come è più che possibile, si sblocca presto, può rivelarsi una ottima scelta.Chiusura (magari ma ieri si è andati al traguardo!) del terno con la Ligue 1 e un bell'over 2,5 traAlle quali spesso manca un soldo per fare la lira (anche se sono francesi...) maMolto più inquadrate sotto la porta avversaria che la propria. Anche per questo la quota è quel che è. Ma ci interessa il terno: arriverebbe a lambire 11/1, buon pro ci faccia.Juventus-Genoa 1/handicap (quota 1,65)Sampdoria-Lazio entrambe almeno due gol (4,40)Bordeaux-Lione over 2,5 (1,50)Il terno vale 10,8 volte la posta