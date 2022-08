Oggi è Ferragosto e quindi auguri per tutti voi. Io mi tolgo uno sfizio, credo che sia la prima volta dal 2016 che gioco un risultato esatto in un ambo. Ci sto prendendo, chissà che non sia il momento giusto.E con lapoi, che debutta in casa contro la squadra con cui perse una partita pazzesca, davanti al suo pubblico, all'ultimo secondo. Ma le altre big hanno vinto ed è probabile che questa prima giornata le vedrà tutte una di fianco all'altra.il giusto e forse si può davvero abbinare (cosi' come giocare in singola, forse sono io che sono troppo coraggioso o spensierato).Qualche ora prima, a Verona, sarò il primo ad alzarsi in piedi. Davanti alla tv, sugli attenti, nel ricordo di quel portiere unico che fu Claudio Garella, Garellik per gli amici (che erano tutti). Vinse lo scudetto a Verona e a Napoli, che oggi si abbracceranno a centrocampo nel suo ricordo.senza KK, Ospina e gli altri, a cominciare da quel magnifico attaccante amato anche fuori da Napoli, Ciruzzo Mertens. Guardatevi Kvara, è un giocatore diverso da tutti. E su cosa è rimasto di quella squadra splendida di Tudor