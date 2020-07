In questa bolla ci sono il duello(che all'ultima curva ha preso un vantaggio corposo) e quello per evitare i preliminari ditra. Tutte le altre sono tranquille, anche chi è già retrocesso come ilIl Cagliari un po' meno delle altre perché da un mese fa ben poco, da quando il suo Ninja combattente è dovuto salire in tribuna per acciacchi. L'occasione dell'arrivo di unascudettata è la frustata di adrenalina che mancava da tempo. E magari vedendo Ronaldito segnare, verrà voglia.Più o meno quello che capiterà all'Olimpico di Roma dove Immobile può viversi la giornata che solo i grandissimi bomber vivono. Lasottratta a uno comefarà giocare tutta la Lazio per lui, come è giusto che sia. Ilsa che restano briciole ma almeno quelle proverà a farle scivolare di soppiatto.Trasferte non di quelle vinte sulla carta per, come ho già detto in chiave Europa League futura. Non credo affatto chestiano a guardare, c'è gente che sa far gol molto belli. Sono risultati aperti più di quanto non sembrino, anche dal punto del numero di reti. Si va con gli over, a Torino e a Genova.Lache riceve il Bologna si starà ancora leccando le ferite per quello che è successo contro la Roma. Brutta sconfitta, quella: da cancellarne il ricordo prima che si chiudano le porte di questo campionato estivo. Ma il Bologna non è avversario che china la testa, lo ha provato su di sé il Lecce che in quello stadio ha lasciato quasi tutto. Fiorentina-Bologna X? A 3,60 i quotisti non ci credono, io si'.Cagliari-Juventus gol (quota 1,66)Lazio-Brescia gol (1,75)Torino-Roma over 2,5 (1,54)Sampdoria-Milan over 2,5 (1,63)Fiorentina-Bologna X (3,60)