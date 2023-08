Carletto Mazzone, oggi l'Olimpico sarà tutto suo. Scritte cori lacrime e poesie: pochissimi uomini di calcio sono stati nel cuore dei tifosi giallorossi come lui. E tutto questo succederà proprio nel giorno in cui un'altra leggenda romanista, Bruno Conti, sarà in panchina facendo il Mourinho. Ne mancheranno tanti e importanti, basti dire Dybala e Pellegrini. Ma anche Paulo Sousa ha bussato a bastoni, gliene serviranno sei... Da ieri cala l'under ma è ancora attestato su una quota giocabile.



Se andate a vedere le prime partite dell'anno scorso targate Udinese vi mettete paura, la sconfitta al Meazza col Milan fece da apripista a una serie splendida di ottimi risultati, può bastare il quattro a zero contro la Roma? Oggi per me, nel derby tra bianconeri, rischia di più la Juventus. Se i friulani partissero con le marce altissime come nel duemilaventidue Allegri potrebbe non divertirsi da subito. Molto interessante la quota della doppia interna.

Anche in casa Sassuolo la scelta è identica. Il primo motivo è che a Reggio Emilia la Dea trova sempre il modo di soffrire e spesso anche quello di perdere. Poi l'affaire-Berardi, che ha scatenato la reazione di Carnevali e di un gruppo che vuole fare da cuscinetto a nessuno. In chiusura l'assenza del gioiello di mercato nerazzurro, El Bilal Tourè, che si è fatto male chiamandosi fuori.



Se il Chelsea se la giocherà come contro il Liverpool sarà dura uscire con la testa fuori dall'acqua per il West Ham. Quando la settimana scorsa i Blues hanno cominciato a fare sul serio, i Reds hanno preso a sventolare come fossero bandiere al vento. E la sconfitta, soprattutto nella ripresa, è stata più volte a un passo. Al London Stadium in arrivo la prima vittoria per il gruppo di Pochettino?





Roma-Salernitana under (quota 1,72)

Udinese-Juventus 1X (1,97)

Sassuolo-Atalanta 1X (1,80)

West Ham-Chelsea 2 (2,05)

Quaterna da 12,5 volte la posta