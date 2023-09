Oggi non serve scrivere tanto per farsi capire. C'è l'anticipo di Serie A, Juventus-Lecce, che arriva dopo la stangata presa a Reggio Emilia, con la non-espulsione di Berardi, l'autogollone di Gatti e un 4-2 che è già nella leggenda. La Juve non può restare lì all'angoletto a farsi bersaglio di lazzi e cachinni da tutti quelli che passano, oggi sparerà il meglio del meglio di fronte al Lecce più bravo della storia. Per i pugliesi arriverà la prima sconfitta, per l'arbitro un lavorone di quelli che non avresti mai voluto. D'altronde mai era successo che i pugliesi stazionassero davanti alle zebre, non scherziamo.



Gioca una Big anche nella Liga, il Barcellona. E si ritrova tra le gambe quel padrone di casa Maiorca che solo poche ore fa ha perso 5-3 a Girona. Negli ultimi otto testa a testa, soltanto due under in una partita che mostra spesso l'over quando non addirittura di più.



Sedicesimi di Carabao Cup in Inghilterra: qui ci vuole un po' di coraggione. Quel Luton Town che in Premier League non ha ancora lasciato grandi notizie di se stesso gioca in trasferta in casa Exeter. Che negli ultimi venti e più anni non ha mai saputo sconfiggerlo nel suo stadio, soltanto fuori. Che possa capitare proprio oggi quando le due sono a chilometri calcistici di distanza è un'occasione da prendere al volo. Per stamparla nella storia del club. Non si piegano spesso rivali del massimo campionato. Tu che sei piccola piccola.



Juventus-Lecce 1 (1,50)

Maiorca-Barcellona over (1,80)

Exeter-Luton 1 (4,60)



Terno da 12,4 volte la posta