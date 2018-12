Primo snodo importante di Serie A da quando la Juve è fuggita con gli stivali delle setteleghe. Perché Juve-Inter è un partitone, comunque la si voglia girare. Anche perché - e questo lo sappiamo tutti - quando Icardi vede bianconero segna come se non ci fosse un domani. Ma la Juve è la Juve e deve dare la prima risposta al Napoli che ha sgretolato l'Atalanta in casa sua, senza perdere colpi nella strada allo scudetto.



Mi piace la Juve, ma c'è Icardi. E allora qui la combo si può, eccome. 1/gol, con una quota roboante, potrebbe essere la via d'uscita migliore.



Eccoci in Liga. Il Leganes in casa ha subito solo 5 gol, il Getafe non è un rullo compressore. Quattro punti dividono le due squadre. Niente di più facile che ne venga fuori una sfida di quelle chiuse, senza grandi spifferi. Un under 2,5, quindi.



Dal 1998 Brema e Dusseldorf si sono incrociate solo tre volte. Sentite qui i risultati: 2-2, 2-1, 3-2. Praticamente una girandola di reti quando queste due si trovano sul prato verde. Un altro over 2,5 sembra già in tavola.



I CONSIGLI PER VENERDÌ​:



Juventus-Inter 1/gol (quota 3,40)



Leganes-Getafe under 2,5 (1,45)



Brema-Dusseldorf over 2,5 (1,53)



Il terno vale 7,54 volte la posta.