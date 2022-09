. Sono le due parole che hanno cambiato i risultati e la storia degli anticipi di Serie A. Napoli e Inter a un soffio dalla fine, Milan dal dischetto. Quindi oggi tocca tenere la strada a, che giocano in casa contro: sarebbero punti buttati al vento e in questa giornata non si può proprio cominciare con i regali di Natale.Parto con, che va in campo come posticipo, stasera. Non si sta mettendo i tifosi dalla sua parte con il gioco, le interviste e soprattutto i risultati, bisogna risalire la china se no sono guai seri. Non si segna granchè, non si tira granchè. Ha detto che non gli interessa essere "bellini" ma sono i tre punti quelli basilari. Non c'è dubbio, vedremo oggi. La quota che attrae è l'a 2,10. E attrae non poco. Anche se Nicola l'avrà studiata da capo a piedi per la sua Salernitana.Ho visto Lazio-Feyenoord alla tv e non riesco a spiegarmi la quota di cui vi sto per parlare. Contro gli olandesi il match si è stappato subito e il primo tempo è stata una corsa all'oro per i laziali, chi voleva andava in porta e segnava pure. Insomma, tutto è finito molto presto e nella ripresa è stato solo footing per i nostri, loro hanno provato a rendere lo svantaggio meno orrendo. Quindi, alla fin fine è stata una passeggiatina: perchècon il Verona sta addirittura a 2,35? Incredibile ma vero, quando ho letto mi è venuto il singhiozzo!Abbiamo detto chemancano ben 37 gol dallo scorso campionato e se continuerà nella stessa maniera andrà sempre peggio. Perchè il Mondiale si avvicina. E si va al risparmio. Oggi c'è una sfida che dovrebbe essere la spiegazione di quello che ho appena scritto,I primi hanno appena accolto Thiago Motta in panchina, i secondi hanno buttato a mare la prima vittoria di Conference con i lettoni con un piccolissimo 1-1 e nonostante i mille tiri., almeno sulla carta. E a 1,87 si gioca, si chiude gli occhi e si va.Mettoe tutti sappiamo che non è mai stata una partita come le altre. Sono sesta e settima appaiate, il River ne incassa molti meno degli avversari. E comunque una volta di più è uno scontro da non perdere, questa è sempre stata la Bibbia per i grandi rivali. Gli ultimi faccia a faccia dicono otto under e due over, comprese le Coppe. Che bisogna inventarsi?