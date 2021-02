Praticamente un talismano, l'arbitro Maresca per la Juve. Tutte vittorie tranne un Verona-Juventus che contava come la finale del torneo dei bar, vinta dai veneti (2-1) che si congratularono con i vincitori, pochi giorni dopo, dello scudetto. Partita decisiva invece questa, si è troppo indietro per regalare altri punti, il Verona gioca benissimo ma senza pressioni, la quota non è granchè ma serve.



Altri numeri che vengono fuori dai precedenti e che mi piacciono. Per esempio, in Bologna-Lazio, dove si può andare su una quota pacciarotta, quella dell'over 1,5 dei gol laziali, abituatisi negli ultimi scontri diretti. sette volte su otto, a farne almeno una coppiola.



Un salto in Bundesliga dove ci si trova di fronte a Wolfsburg-Hertha. Altro dato da prendere decisamente in considerazione è il fatto che negli ultimi cinque faccia a faccia in casa Wolfsburg ci sono stati almeno due gol nel secondo tempo.



Premier League. E in WBA-Brighton c'è ancora di più. Il tecnico di casa, Allardyce, ha sempre vinto quando ha incontrato questo rivale. Non solo, non ha mai subito gol! Si può andare con la doppia interna ma qualche coraggioso che si spianerà l'1 ci sarà?



Chiusura con una di Championship. E cioè Barnsley-Millwall. I padroni di casa sono forti, gli ospiti pareggiano spessissimo (già sedici!) ma arrivano da un match durissimo. Questa volta non sarebbe una sorpresa se uscissero dal campo senza un ghello.





Verona-Juventus 2 (quota 1,59)

Bologna-Lazio over 1,5 squadra trasferta (1,87)

Wolfsburg-Hertha over 1,5 secondo tempo (1,90)

West Bromwich-Brighton 1X (1,82)

Barnsley-Millwall 1 (2,12)



La cinquina vale 21,7 volte la posta escluso il bonus.