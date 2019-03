L'anticipo di Serie A spetta alla Juve che ha vinto un nuovo scudetto e pensa ad altro. Però c'è da battere l'Udinese convincendo sul campo e allenandosi ad andare in porta. Friulani che, bagnati con l'olio santo i tre punti contro il Bologna, vanno a Torino sapendo che non c'è nulla per sé. E quindi preparando un miracolo che è troppo difficile. Proprio perché ci sono da fare minimo due gol senza prenderne, la Juve è attesa a fare le prove tecniche. Di Atletico Madrid.



Liga, c'è Athletic Bilbao-Espanyol. Partita senza troppi brividi almeno sulla carta. Perché sembra difficile rientrare nella volata per la zona Europa League. Ci proveranno ma è molto più facile che non ci riescano. Nelle ultime cinque sono tre i pareggi per i catalani mentre il Bilbao è una macchina da guerra per le X. Che quindi è il segno prediletto.



Nella Championship scende in campo il Norwich che conduce la classifica avendo segnato un'iradiddio di reti, ben 71. L'avversario sono i gallesi dello Swansea che stanno mettendo in scena una stagione povera di colpacci. La vittoria non dovrebbe essere in discussione, ci sta anche l'handicap che ha una quota da svenimento.





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Juventus-Udinese 1 handicap (quota 1,88)



Athletic Bilbao-Espanyol X (3,45)



Norwich-Swansea 1 handicap (2,98)



Il terno vale 19,3 volte la posta