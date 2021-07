Altro che sabato del villaggio, questa è una giornata con i fiocchi. E si comincia a vedere un calcio che ha più senso. Quattro big nostre in campo e la Supercoppa portoghese. Beh, c'è di che divertirsi.



Io le prendo quasi tutte in considerazione tralasciando Roma-Siviglia, che si gioca in Portogallo. Il massimo sulla carta è rappresentato da Bayern-Napoli all'Allianz Arena di Monaco, purtroppo però Spalletti dovrà appendersi a quelli che gli sono rimasti disponibili e non sono molti. Oltretutto i tedeschi ritroveranno qualche nazionale importante e cercheranno finalmente di vincerne una. Credo che questa possa essere la volta buona.



Monza-Juventus fa parte del Trofeo Berlusconi, tra l'altro nelle ore vicine al compleanno del Patron Galliani. I brianzoli vogliono ben altro quest'anno ma faranno la loro figura. Anche se contro la Signora sarà difficilissimo non passare la mano.



Interessante il Milan di Giroud e Maignan contro i francesi del Nizza, all'Allianz Riviera. A meno che il neo-Donnarumma non chiuda la saracinesca è abbastanza facile che le due vadano in porta. Quota non supersonica ma forse si può fare lo stesso.



Quella che regala un trofeo di classe è la Supercoppa di Portogallo, tra i campioni dello Sporting e quelli che vinsero la Coppa, il Braga. Lo Sporting si presenta con un buon ruolino e debbo dire che la quota sembra non un regalo ma insomma.... Si giocherà nello stadio di Aveiro, città di un centinaio di chilometri più vicina agli outsiders.





Bayern Monaco-Napoli 1 (quota 1,79)



Monza-Juventus 2 (1,53)



Nizza-Milan gol (1,57)



Sporting Lisbona-Braga 1 (2,39)





La quaterna vale 10,2 volte la posta