Domenica sul serio. In Serie A. Qualche partita-crocevia, una su tutte: Roma-Napoli. Sarebbe stata altro se mercoledì si fosse giocata la prevista Juventus-Napoli di rimando. Adesso tutto il peso ricade sulle spalle della Roma, che ha provato a spostarla almeno di 24 ore senza riuscirvi. Fonseca e i suoi arrivano dalla partita europea con lo Shakhtar e fisicamente non saranno freschi come rose. Al contrario del Napoli, non solo fresco fisicamente ma anche di testa, dopo aver sconfitto il Milan al Meazza. Non robetta. Chi perde qui non si divertirà perchè sono punti "doppi". Anche per questo vedo giallorossi più sul chi va là. E Insigne&amici consapevoli dall'inizio che quattro punti tra Milano e Roma sarebbero un bel lancio di volata.



Fiorentina-Milan è un altro termometro sotto il braccio del campionato. Ci dirà molto su questo Milan che si trascina obbligatoriamente le coperte, visto lo stato medico. Altro che scudetto, tutti i rossoneri Ibra per primo sanno che qui bisogna perdere punti con grande parsimonia. Perché arriverebbe molto vicino la muta urlante degli inseguitori. Prandelli potrebbe fare bingo con un Vlahovic supermillesimato dalla tripletta. Probabile che segnino entrambe, una con la voglia l'altra con la tigna di chi non vuole perderne un'altra.



Juventus-Benevento è un bivio che piccolo piccolo non è. La Signora deve provare a dirci - da qui alla fine del campionato - che contro chi è piccolo o presunto tale non deve più esserci match. A maggior ragione dopo l'eliminazione dalla Champions. Gioco partita incontro senza neanche dover spendere troppo. Pippo Inzaghi sarà l'ultimo a vederla in questo modo, ha messo i suoi al coperto perché ha visto che la collina stava franando e ci ha posto subito le mani. Nonostante ciò, vedo una vittoria bianconera chiara. All'inseguimento della Pietra Verde.



Udinese-Lazio? Temo che al momento si trovino su sponde opposte. Una tranquilla serena e paciarotta più dell'altra. Che ha perso la verve di Immobile proprio sotto i giorni della Scarpa d'Oro e gli ha dato riposo a Monaco di Baviera. Ma potrebbe non essere abbastanza perché i friulani in salute non si cacciano all'angolo del vicolo con uno scappellotto. Diciassette punti in dieci partite - con una sola sconfitta - dicono meglio di tutto che andare a piegare l'Udinese nel suo stadio è roba da squadre che ci stanno veramente. E la Lazio è così?





Roma-Napoli X (quota 3,48)



Fiorentina-Milan gol (1,72)



Juventus-Benevento 1/handicap (1,52)



Udinese-Lazio 1X (1,72)





La quaterna vale 15,6 volte la posta.