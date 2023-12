Partita-svolta per la Coppa Italia. Oggi Lazio-Genoa significa giocarsi la possibilità di prendere per il collo un altro derby romano, quello che Sarri potrebbe trovare a disputarsi con Mourinho, se i giallorossi poi eliminassero la Cremonese. Incredibile a dirsi, il derby più importante degli ultimi anni fu quello in finale di Coppa Italia, marchiato a fuoco dal gol di Lulic nella finale dell'Olimpico. Ecco perchè bisognerebbe mettere la mano sul fuoco rispondendo alla domanda: "La Lazio darà il massimo e anche di più contro il Genoa?". Che poi i rossoblù mancheranno di quel Gudmunsson che è stato il perno fino a quando non è ricomparso Matteo Retegui.



Due capitoli per la Premier League, uno basilare per l'alta classifica: l'Arsenal capolista va in casa del Luton Town per dare gas ancora una volta. Difficilissimo ipotizzare che Cenerentola possa cucinare una polpetta avvelenata da servire ai Gunners. Nell'altro scontro, quello tra Wolverhampton e Burnley, si può provare a vedere più di due gol, l'over non è affatto improbabile.



Lazio-Genoa 1 (quota 1,77)

Luton Town-Arsenal primo tempo/finale 2/2 (1,62)

Wolverhampton-Burnley over (1,87)



Terno da 5,36 volte



PS. Sembra una quotarella piccola piccola ma forse non lo è