Più andavo avanti e più non riuscivo a eliminarne una. Cinquina natalizia con bonus. Se arriva bisogna mandarci Babbo Natale a riscuotere, magari gli lascia l'autografo.Partiamo con una bella serale tra. Inzaghi dovrà stare con gli occhi ben aperti perché i veneti giocano che sembra musica. E non hanno paura, creano e realizzano (finora 13 fatti e 8 subiti, una media migliore dei rivali che sono a 16/17 e un punto avanti). Presumibilmente sarà gol, ilsa chiudersi ma non gioca chiuso. Neppure con quelle più forti., occhio perché c'è la panchina granata che... Sembra una partita da vincere ma potrebbe essere la spinta nel burrone. Perché gli schemi dei friulani sono creati per non lasciare spazi e ripartire. Il Torino che dura 70 minuti questa non la vincerebbe, l'è modellata per farti fare brutte figure.Divertentea, i liguri sono migliori ma i calabresi non possono che giocare per vincerla. E allora verranno fuori i botti perché questo pareggio al Crotone non serve. E giocare per vincere contro chi finora ha sbagliato pochissimo (ve lo ridico, Italiano è bravo) può essere come toccare i fili scoperti. Doppia esterna con gol.Due partitoni oltre confine, decisamente due partitoni oni oni. Perché sono i derby di, se non accendete la tv fate autogol. In Spagna sarà il primo allo stadioe questa è certamente una novità. Le due (sono sei i punti di vantaggio per Simeone) hanno giocato in settimana per la qualificazione in Champions, spendendo più di energie nervose che di altro. Qui di rischi ce ne sono a mazzi. Da tutte e due le parti non si perderebbe serenamente, anzi. La X lascerebbe tutto così e potrebbe non essere un dramma.A Manchester invece se uscisse il mio 2 sarebbe un vero dramma per. Che, fatto secco in Champions nel girone di fuoco, si troverebbe a perdere anche contro gli odiati Citizens. E per di più ad Old Trafford. Ovvio, i derby sono qualcosa che esce da tutti gli schemi. Ma se la giocano come stanno facendo (il City non prende gol da cinque match in ogni competizione), il Pep vince 2-0 con la pipa in bocca.Lazio-Verona gol (quota 1,63)Torino-Udinese X2 (1,45)Crotone-Spezia gol/X2 (2,35)Real Madrid-Atletico Madrid X (3,27)Manchester United-Manchester City 2 (1,75)