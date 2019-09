Puntata della domenica per la SFIDA A MISTER PALMIERI. Ormai sapete tutto, non c'è molto da ripetere se non che si può vincere solo facendo riferimento alle partite del giorno, inserendo in fondo alla giocata la quota finale. Per rivedersi lunedì in prima pagina, tra i vincitori.



Credo di aver visto sessantuno miliardi di partite di calcio in vita mia. Ma non avevo ancora ammirato una partita con sei legni (pali e traverse) colpiti come nell'ultimo Lazio-Roma. Che certamente poteva finire diversamente da quell'uno a uno che può far pensare alla noia. E invece la Roma di Fonseca ha ribadito di essere una squadra che segnerà e li prenderà fino a stagione conclusa, a meno che tutto cambi con i nuovi arrivi, cosa cui non credo. Contro il Sassuolo che non gioca aperto ma di più (addirittura De Zerbi sta pensando al tridente) mi gioco l'all-in, ovvero l'over 4,5. Al primo gol ne possono seguire tanti ma tanti sul serio.



Per restare sul derby visto, la Lazio ha giocato alla grande e avrebbe potuto vincere largamente. In più quest'inizio di stagione ha fatto vedere l'Immobile tornato a fare gol e questa è un'ottima cosa per Simone Inzaghi. Lazzari (splendido esterno) torna a casa sua e vuole mostrare di essere il calciatore che a Ferrara tutti amavano. In due parole, la Lazio va lì per vincere e può farlo anche più facilmente di ciò che si aspetti.



In Germania c'è il terzo piolo della scala. Hoffenheim-Friburgo regala precedenti che si leggono anche senza occhiali. Le ultime dodici volte di questo match (sempre rigorosamente in Bundesliga) sono state gol. Ora non ditemi che avete dubbi su quale possa essere il nostro terzo piolo della scala.





I CONSIGLI PER DOMENICA:



Roma-Sassuolo over 4,5 (quota 4,10)



Spal-Lazio 2 (1,65)



Hoffenheim-Friburgo gol (1,57)



Il terno vale 10,6 volte la posta.