La partita italiana in cartellone non è affatto male. Parma-Genoa mette in campo due squadre che stanno facendo il massimo per ottenere il massimo. D'Aversa, nonostante fosse squalificato, è riuscito a portarsi via i tre punti addirittura contro una "big" come la Roma, intralciandole la strada fin dall'inizio. E scoprendo che Mihaila potrebbe avere un suo mercato personale. Il Genoa di Ballarda, beh, forse è addirittura inutile parlarne perchè è ben altro da quello che si presentò ai nastri di partenza. Squadre che fanno gol. Undici reti nelle ultime sei per gli emiliani, dieci nelle ultime nove per i liguri. Non si risparmieranno, lo 0-0 interessa poco, può uscire soltanto per caso.Bielefeld-Lipsia è il classico match in cui una squadra si libera delle preoccupazioni, gioiose ma preoccupazioni, della Champions League e può tornare a dare il meglio di sè. In Bundesliga. Con il Bielefeld. Che resta su una folata mica male, la vittoria a Leverkusen. Ma il Lipsia che veniva da quattro vittorie (anche la Coppa nazionale) prima dello stop di Liverpool è ripartito con un pareggio interno con il Francoforte ed è pronto a fare subito meglio.Fulham-Leeds ci porta verso i numeri, in Premier League. Dove scopriamo presto che otto degli ultimi dieci gol dei padroni di casa sono stati messi a segno tra il 46' e il 70'. Questo può significare che ci sono ottime chances perchè il tempo con più reti sia il secondo. E la quota si può ammucchiare tra le altre, serenamente.Betis-Levante può risentire, nel caso della squadra di Siviglia, della sconfitta appena rimediata nel derby contro Lopetegui. E quella è una partita che conta moltissimo nel borsino annuale cittadino e poi nazionale. Il Levante è squadra ispida, che potrebbe addirittura ascriversi il "double" dell'anno avendo vinto la partita di andata con uno stratosferico 4-3. In più, la storia degli scontri diretti tra Betis e Levante ci racconta che si segna come se si fosse ad una vendemmia: trenta gol negli ultimi sette! E allora via con la combo X2 più over 2,5, è una sorpresa ma ci sta d'incanto.Parma-Genoa gol (quota 1,85)Bielefeld-Lipsia 2 (1,38)Fulham-Leeds tempo con maggior numero di gol secondo (2,03)Betis-Levante X2/over 2,5 (3,80)