Questa è una quaterna che solo per quanto è strana... Due partite di Champions League del martedì si agganciano alle due partite notturne che giocano Milan e Roma, nell'International Champions Cup. La quota? A 18!!!. Il cippino viene da solo, troppo alta per non provarci.



Comincio con le due di Champions League, vere e proprie rivincite dell'andata. L'Hapoel ha perso 5-0 e quindi non c'è niente in ballo se non rifarsi la verginità perduta, a 2.50 non si può stare a guardare. Il Legia, favoritissimo in casa sua, si è ribaltato (0-2) e quindi deve andare a fare l'inferno in Slovacchia, per me non solo può vincere ma non è detto che resti fuori.



A Minneapolis ed Arlington vediamo la seconda uscita di Milan (contro Tottenham) e Roma (contro Barcellona). Nella prima non dovrebbe essere difficile il gol (e la quota non è così bassa come sembra); nella seconda una Roma ferocissima per averle prese in quel modo da Pochettino e Erksen può mettere sotto una versione dei blaugrana che non somiglia affatto alla bella copia. E in più i giallorossi si troveranno di fronte Malcom, il colore rosso per il toro...



PS. Occhio che le due nostre giocano alle 2.30 e alle 4.00 della notte/mattina tra martedì e mercoledì.





I CONSIGLI DI MARTEDI' E MERCOLEDI'





Tottenham-Milan gol (quota 1.56)



Barcellona-Roma 2 (2.15)



Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria 1 (2.50)



Trnava-Legia 2 (2.15)





La quaterna vale 18 volte la posta



@calcioepepe